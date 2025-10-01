A Chioggia nazionale sindaci e nazionale cantanti | Damiano Tommasi contro Enrico Ruggeri

Mancano pochi giorni: giovedì 9 ottobre 2025 alle 20.30 il cuore grande di Chioggia e del Veneto scenderà in campo allo stadio Aldo e Dino Ballarin, dov’è in programma la partita di ritorno della «Veneto Cup»: una “partita del cuore” su scala regionale che vedrà affrontarsi la Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: chioggia - nazionale

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 Il Petrarca è stato inserito nel Girone D, che vedrà la partecipazione di Antenore, Padova, Flaminia, Marco Polo, Jesolo, MestreFenice, Mirano, Petrarca, Bissuola, Valli di Chioggia. A breve verrà diramato il calendario. L - facebook.com Vai su Facebook

10/9/25.NAZIONALE CANTANTI E NAZIONALE SINDACI IN CAMPO A CHIOGGIA IL 9/10 PER LA«VENETO CUP», UNA PARTITA CHE FA BENE AL CUORE(a favore di una onlus veronese): presentazione Venerdì 12 settembre alle 12 allo Stadio Aldo e Din - X Vai su X

Politica: Claudio Scajola torna in Forza Italia. Carlo Bagnasco: "Segnale importante sia locale che nazionale" - Originario di Imperia, dove oggi è sindaco e presidente della Provincia, è stato più volte ministro nei governi Berlusconi, con deleghe a Interni e Industria ... Scrive telenord.it

Il libero campionessa del mondo in Thailandia celebrata nella propria città. Il sindaco: "Eleonora è un orgoglio per la nostra città" - Il libero campionessa del mondo in Thailandia celebrata nella propria città. Secondo gazzetta.it