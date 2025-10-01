A Chieti l' itinerario educativo e formativo in rete ' Agire e comunicare l' educazione civile'

Giovedì 2 ottobre, alle 9, nell'auditorium del Lliceo statale I. Gonzaga di Chieti, dal presidio Libera di Chieti “Attilio Romanò” col patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale della Regione Abruzzo organizza il primo incontro di formazione del progetto educativoAgire e  comunicare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

