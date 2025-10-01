A che ora Sinner-Tien oggi Finale ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Jannik Sinner giocherà per la terza volta consecutiva la finale dell’ATP 500 di Pechino. Il destino, però, gli ha riservato una sorpresa: niente Medvedev, ci sarà l’americano classe 2005 Learner Tien. E non è un nome nuovo, anche e soprattutto per come ha affrontato la stagione in corso. Dei nomi della nuova generazione, quest’anno Tien può a buon diritto dirsi quello che ha meglio lanciato la propria carriera: ottavi agli Australian Open, quarti ad Acapulco, ottavi a Washington e a Toronto come risultati di spicco. Certo, l’incostanza è parecchia, ma se si guarda al massimo ottenuto il dibattito è aperto tra i due giovani più interessanti dell’anno: meglio il bilancio dell’americano o quello di Fonseca? Intanto Sinner attende il diciannovenne californiano, che affronta per la prima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it
