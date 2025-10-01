Saranno 31 gli atleti in gara nella cronometro individuale della categoria uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 1° ottobre, la prova contro il tempo con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, prevede un percorso di 24 km. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45 L’azzurro Filippo Ganna avrà il dorsale numero 3 e quindi sarà il terzultimo atleta a partire: il suo start è previsto alle ore 16.13. Sarà al via, però, anche un altro ciclista italiano, Lorenzo Milesi, il quale invece avrà il dorsale numero 17 e scatterà alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Filippo Ganna oggi nella cronometro degli Europei: n. di pettorale, programma, tv