A che ora Berrettini-Mannarino oggi ATP Shanghai 2025 | orario tv programma streaming

Matteo Berrettini esordirà nel primo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il francese Adrian Mannarino nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MANNARINO (2° MATCH DALLE 6.30) Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ed inizierà al termine del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Alexandre Muller: l’unico precedente tra l’azzurro ed il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno con un triplice 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
