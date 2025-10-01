Arezzo, 1 ottobre 2025 – A Cetica, il piccolo paese montano del Comune di Castel San Niccolò, famoso per le sue patate rosse e per una comunità che ha saputo riorganizzarsi nonostante l’abbandono delle terre alte, ha riaperto il bar alimentari. A darne notizia è l’amministrazione comunale e il suo primo cittadino, che hanno accolto con entusiasmo la famiglia Manetti – Simone, Beatrice, Amar e Salman – che da Firenze si è trasferita in Casentino per realizzare un sogno. A parlare è la signora Beatrice: “Per noi il Casentino è sempre stata una piacevole meta dove trovare bellezza, una natura generosa, tranquillità e frescura nelle roventi estati cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cetica, riapre il bar alimentari del paese grazie a una famiglia fiorentina