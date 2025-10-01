A Cesena la disabilità resta abbandonata
“Da oltre dieci anni lanciamo appelli, poniamo domande, chiediamo risposte concrete. Eppure, a Cesena, la disabilità continua a essere trattata come un tema secondario, relegata a slogan e campagne di immagine. L’amministrazione si presenta come paladina dei diritti dei più deboli, ma nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cesena - disabilit
Martedì 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale della persona con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. A Cesena si parla di disabilità e inclusione nel corso di tutto l’anno, tra i banchi di scuola, in occasione della pianificazione delle iniz - facebook.com Vai su Facebook