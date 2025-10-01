A Cefalù e Monreale due giornate di studio sul patrimonio culturale normanno

A Cefalù e Monreale giovedì 2 e venerdì 3 ottobre si svolgeranno due giornate di studio sul patrimonio culturale ereditato dalla civiltà normanna. Le promuove il Gal Terre Normanne in collaborazione con le amministrazioni comunali guidate, rispettivamente, dai sindaci Daniele Tumminello e Alberto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cefal - monreale

