A Caserta si corre con i bersaglieri | al via la XXII edizione della Flik Flok

Tempo di lettura: 3 minuti Sport, musica e solidarietà racchiusi in una tre giorni in programma nel cuore di Caserta. Si tratta della XXII edizione della “Flik Flok”, evento organizzato dalla Brigata bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano che si svolgerà il 10, l’11 e il 12 ottobre nei giardini esterni della Reggia di Caserta. Questa manifestazione, iniziata nel 1991, nel corso degli anni si è evoluta diventando una celebrazione che unisce l’istituzione militare con i cittadini. La XXII edizione della “Flik Flok” si farà grazie alla collaborazione instaurata dall’Esercito con Comune di Caserta, Coni, Fidal, Sport e Salute, Komen, Unicef, Associazione Nazionale Bersaglieri, Ufficio scolastico Regione Campania, Air Campania, imprese locali e con il patrocinio di Regione Campania e Provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

