Pesce freschissimo, sushi preparato al momento e specialità di mare consegnate direttamente a casa o in ufficio. Dal 1° ottobre Orobica Pesca porta in città e dintorni il suo nuovo servizio delivery gourmet, pensato per chi vuole concedersi un pranzo leggero, una cena raffinata o una pausa di lavoro diversa dal solito. Il menù è un viaggio tra i sapori del mare: dai panini di pesce gourmet (come il Polignano al polpo o il California con pesce spada e melanzane), alle poké bowl freschissime, fino ai grandi classici della gastronomia mediterranea come tartare e paella. E, naturalmente, non manca il protagonista assoluto: il sushi, con box assortiti, roll, nigiri e sashimi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Bergamo arriva il delivery di mare firmato Orobica Pesca