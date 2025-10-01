A Bergamo arriva il delivery di mare firmato Orobica Pesca

Pesce freschissimo, sushi preparato al momento e specialità di mare consegnate direttamente a casa o in ufficio. Dal  1° ottobre  Orobica Pesca porta in città e dintorni il suo nuovo servizio  delivery gourmet, pensato per chi vuole concedersi un pranzo leggero, una cena raffinata o una pausa di lavoro diversa dal solito. Il menù è un viaggio tra i sapori del mare: dai  panini di pesce gourmet  (come il Polignano al polpo o il California con pesce spada e melanzane), alle  poké bowl freschissime, fino ai grandi classici della  gastronomia mediterranea  come tartare e paella. E, naturalmente, non manca il protagonista assoluto: il  sushi, con box assortiti, roll, nigiri e sashimi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

