A Bari un progetto di ricerca sugli ospedali psichiatrici giudiziari a dieci anni dalla chiusura Se ne parlerà il 2 e il 3 ottobre all' Università

Si svolgerà il 2 e il 3 ottobre nell'aula magna dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (piazza Umberto I) un meeting internazionale in cui si incontreranno psichiatri forensi provenienti dagli USA, dal Nord Europa, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e da tutte le regioni italiane, ospiti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - progetto

Bus Rapid Transit a Bari, FdI critica il progetto: "Piano parcheggi da rimodulare, periferie trascurate"

Bari, riapre lo storico Hotel Palace: la struttura è 4 stelle superior a basso impatto energetico. Il progetto

Riparte il progetto Educativa di strada a Bari: in due anni 419 minori presi in carico

A Bari presentati i risultati del progetto BIASRIP sul rischio sismico condotto da Leader e le università nazionali, tra cui il capoluogo pugliese. - facebook.com Vai su Facebook

Bari. Presentazione dei risultati del progetto MEET per una scienza della terra aperta al futuro - X Vai su X

Bari ospita un convegno internazionale sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a dieci anni dalla chiusura - ssa Katherine Warburton, Professore di Psichiatria Forense all’Università della California UC Davis e Direttore degli Ospedali Forensi dello ... Scrive giornaledipuglia.com

Bari, primo Baby Pit Stop UNICEF in un reparto ospedaliero pugliese - Il Baby Pit Stop è dotato di poltrona e fasciatoio, in un ambiente separato dalla sala d’attesa e decorato per favorire comfort e serenità. Riporta giornaledipuglia.com