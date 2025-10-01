A 19 anni colpito e rapinato nella sua auto | polmone collassato è stato operato d' urgenza

Questa notte un 19enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato rapinato e poi ferito a Boscoreale, in via Passanti Flocco.Secondo quanto ha raccontato, era in auto quando uno sconosciuto lo ha colpito con un oggetto contundente al fianco sinistro. Il malvivente sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: anni - colpito

Amine Gara ucciso a 23 anni, durante la rissa è stato colpito alla pancia da un collo di bottiglia rotto

Colpito alla testa dalla leva del tornio: morto operaio di 48 anni. Si era appena scambiato di mansione con un collega

Coltellate dopo un pesante apprezzamento a delle ragazze; 19enne colpito al fianco, è grave. L’aggressore, 38 anni, era ubriaco. E’ successo a San Felice

MESSINA | Giovane di 20 anni aggredito in via Cesare Battisti: colpito con una bottiglia al volto. https://gazzettadelsud.it/?p=2106754 - facebook.com Vai su Facebook

Rapinato e poi accoltellato a Boscoreale, 19enne grave in ospedale: operato per un polmone collassato - Il giovane è stato operato all’ospedale di Castellammare e poi trasferito a Napoli: è in prognosi riservata. fanpage.it scrive

A 19 anni colpito e rapinato nella sua auto: polmone collassato, è stato operato d'urgenza - La vittima, di Torre Annunziata, è un ragazzo già noto alle forze dell’ordine. Come scrive napolitoday.it