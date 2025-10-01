A 15 anni alla guida di un' auto provoca un incidente e tenta la fuga

E' rimasto coinvolto in un incidente stradale, sabato 27 settembre, in viale Comaschi a Cascina, un ragazzo di appena 15 anni, residente a Ponsacco. Stava guidando un'auto nonostante non avesse la patente vista l'età.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, il giovane ha effettuato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

