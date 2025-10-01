74Steel yacht da favola Il nuovo gioiello dei mari di Sanlorenzo verso il varo alla Spezia
La Spezia, 1 ottobre 2025 – Sanlorenzo ha svelato la sua nuova ammiraglia: il primo 74Steel, in procinto di essere varato alla Spezia. Uno yacht che si prepara a diventare iconico: 74 metri, super tecnologico, elegante e impressionante. “Questo è un momento cruciale per Sanlorenzo – afferma Massimo Perotti, presidente e Ceo del gruppo – Il 74Steel rappresenta il nostro progetto più ambizioso, il vertice assoluto della nostra gamma in acciaio. Ma non è solo il nostro yacht più grande, è soprattutto l’espressione dei valori che da sempre ci guidano: eleganza, sobrietà e la bellezza autentica della vita in mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Apreamare Yacht, i gozzi sorrentini cambiano padrone (di nuovo) e vanno al fondo di Riello Investimenti - Cambia ancora la proprietà del cantiere nautico Apreamare Yacht di Torre Annunziata (Napoli), che ha registrato nel 2024 un fatturato di oltre 20 milioni di cui oltre il 25% all'estero. Da corriere.it