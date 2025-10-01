70 chilometri senza meta con Antonia e Cosimo in auto sequestrati dal padre assassino

Ilmattino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?epilogo del femminicidio ha aggiunto orrore ad orrore. Circa 70 chilometri è durato l?allucinante sequestro dei figli, Cosimo e Antonia Natalia, da parte di Salvatore Ocone,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

70 chilometri senza meta con antonia e cosimo in auto sequestrati dal padre assassino

© Ilmattino.it - 70 chilometri senza meta con Antonia e Cosimo in auto sequestrati dal padre assassino

In questa notizia si parla di: chilometri - meta

70 chilometri senza meta70 chilometri senza meta con Antonia e Cosimo in auto sequestrati dal padre assassino - Circa 70 chilometri è durato l’allucinante sequestro dei figli, Cosimo e Antonia Natalia, da parte di Salvatore ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: 70 Chilometri Senza Meta