45esima Sagra delle castagne di Rocca di Papa

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 45esima edizione della Sagra delle Castagne di Rocca di Papa va in scena dal 17 al 19 ottobre.Tre giorni nel cuore di Rocca di Papa tra tradizione, sapori autentici e spettacoli coinvolgenti, per celebrare la regina dell’autunno: la castagna.Le vie del centro storico e le principali Piazze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rocca di Papa si prepara alla 45ª Sagra delle Castagne: weekend tra gusto, tradizione e musica – 17, 18 e 19 ottobre 2025 - La Sagra delle Castagne di Rocca di Papa torma dal 17 al 19 ottobre 2025, con stand gastronomici, mercatini, spettacoli, corteo storico e il concerto gratuito di Michele Zarrillo. Lo riporta castellinotizie.it

Sagra delle castagne 2025 a Rocca di Papa: quando e info - Questa sarà la 45esima edizione della tradizionale festa comunale, e per l’occasione l’intero Comune sarà invaso di prodotti ... msn.com scrive

