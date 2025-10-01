45enne nei guai a Lodi per spaccio quanta droga ha nascosto in una tigre di peluche
Arrestato a Lodi un 45enne per spaccio: nascondeva 600 grammi di hashish in peluche nel box auto. Sequestrati anche 3.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: 45enne - guai
Coca e hashish, nei guai un 45enne
Nei guai in 45enne tedesco già noto alle forze dell’ordine: dopo un pedinamento, è stato fermato nel momento in cui stava per salire in auto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio - facebook.com Vai su Facebook
Lodi, mezzo chilo di hashish nascosto dentro una tigre di peluche: arrestato 45enne - L’operazione della Squadra Mobile di Lodi, coordinata dal commissario capo Daniela Iscaro, ha portato alla scoperta di un singolare nascondiglio: la droga era cucita dentro il pupazzo ... msn.com scrive
Spaccio in curva Sud, nuovi guai per gli ultras del 'Gruppo Quadraro'. Arrestato il braccio destro del capo - Nella mattinata di oggi, infatti, la polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare a carico di due membri del gruppo di ... Come scrive romatoday.it