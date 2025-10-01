431st Squadron riattivato | perché gli Usa muovono i droni Reaper intorno alla Cina

Una presenza permanente di droni in Corea del Sud per mettere pressione sulla Corea del Nord e lanciare un chiaro segnale alla Cina. Gli Stati Uniti hanno intenzione di ripristinare uno squadrone risalente alla Seconda Guerra Mondiale per rafforzare la sicurezza in un contesto di crescenti tensioni militari nella regione asiatica. Il 431esimo Squadrone di Ricognizione di Spedizione è stato attivato pochi giorni fa presso la base aerea di Kunsan, sulla costa sudcoreana a sud della capitale Seoul. Dal sito in questione voleranno i droni MQ-9 Reaper. Chiaro l'obiettivo di Washington: rafforzare le capacità aeree del proprio esercito nella penisola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 431st Squadron riattivato: perché gli Usa muovono i droni Reaper intorno alla Cina

In questa notizia si parla di: 431st - squadron

431st Squadron riattivato: perché gli Usa muovono i droni Reaper intorno alla Cina - Gli Usa hanno schierato permanentemente droni MQ-9 e riattivato il 431esimo Squadrone a Kunsan per rafforzare deterrenza contro Corea del Nord e segnale a Cina ... Si legge su ilgiornale.it