30 arresti ad Andria così la droga circolava grazie ai centralinisti e ai pusher in bicicletta

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta misure cautelari per spaccio e detenzione di droga ad Andria: sei gruppi criminali smantellati dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

30 arresti ad andria cos236 la droga circolava grazie ai centralinisti e ai pusher in bicicletta

© Notizie.virgilio.it - 30 arresti ad Andria, così la droga circolava grazie ai "centralinisti" e ai pusher in bicicletta

In questa notizia si parla di: arresti - andria

30 arresti andria cos236Andria, maxi operazione antidroga: 30 arresti per spaccio - Per venti di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre altri dieci – tra cui una donna – sono finiti agli ... giornaledipuglia.com scrive

30 arresti andria cos23630 arresti ad Andria, così la droga circolava grazie ai "centralinisti" e ai pusher in bicicletta - Trenta misure cautelari per spaccio e detenzione di droga ad Andria: sei gruppi criminali smantellati dalla Polizia di Stato. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: 30 Arresti Andria Cos236