3 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 3 ottobre è il 276º giorno del calendario gregoriano. Mancano 89 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello.Santi del giorno: San Gerardo di Brogne (Abate)Etimologia: Gerardo ha origini germaniche con il significato di “abile nel maneggiare la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ottobre - oroscopo

