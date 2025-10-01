29 minuti per un addio | il Milan sogna il colpaccio in Premier League

29 minuti possono valere un addio: il Milan di Max Allegri sogna in grande per il colpaccio in Premier League Il Milan di Massimiliano Allegri ha saputo rialzarsi la testa dopo la sconfitta interna di inizio di campionato: da quel momento fino a oggi, i rossoneri hanno collezionato soltanto risultati positivi che hanno permesso loro di scalare parecchie posizioni in classifica. A cinque giornate dall’inizio della Serie A, il Milan è al vertice. Dopo il successo a San Siro contro il Napoli campione d’Italia in carica, la formazione rossonera è subito tornata agli ordini del tecnico livornese per preparare il prossimo match e proseguire questo momento più che positivo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - 29 minuti per un addio: il Milan sogna il colpaccio in Premier League

In questa notizia si parla di: minuti - addio

3 minuti per dire addio a rughe e occhiaie. La crema su cui puntare è già best seller

Orosei, punto da un calabrone in spiaggia, muore pochi minuti dopo: addio a Davide Mameli

Addio pieghe in 2 minuti: il ferro da stiro professionale Rowenta crolla di prezzo su Amazon (-39%)

RaiTeche. . Addio a Carlo Sassi, giornalista e volto storico della Domenica Sportiva. Qui lo vediamo nel 1980 spiegare la moviola elettronica. Guarda su RaiPlay “La Domenica Sportiva: 70 anni in 70 minuti”. - facebook.com Vai su Facebook

Okafor torna sull'addio al Milan: "Dura acquisire fiducia se giochi 10-20 minuti" - Noah Okafortorna a parlare del suo addio al Milan e punta il dito contro lo scarso minutaggio: "È dura quando giochi due, tre o quattro partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Si legge su calciomercato.com

Okafor e i motivi dell'addio al Milan: "Dura acquisire fiducia se giochi 10-20 minuti" - Noah Okafor ha rilasciato un'intervista a The Athletic parlando della sua scelta di trasferirsi al Leeds United e di conseguenza del motivo che lo ha portato a lasciare il Milan: "Ogni giocatore vuole ... Segnala tuttomercatoweb.com