26enne accoltellato al petto a Caltagirone polizia circonda l' edificio per catturare l' autore dell' agguato

26enne accoltellato al petto a caltagirone polizia circonda l edificio per catturare l autore dell agguato

26enne accoltellato petto caltagirone26enne accoltellato al petto a Caltagirone, polizia circonda l'edificio per catturare l'autore dell'agguato - Un ghanese di 28 anni è stato fermato dalla Polizia a Caltagirone per tentato omicidio dopo una lite culminata in un accoltellamento. Riporta virgilio.it

26enne accoltellato petto caltagironeCaltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia - CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno fermato un ghanese di 28 anni per tentato omicidio aggravato. Si legge su livesicilia.it

