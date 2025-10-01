26enne accoltellato al petto a Caltagirone polizia circonda l' edificio per catturare l' autore dell' agguato
Un ghanese di 28 anni è stato fermato dalla Polizia a Caltagirone per tentato omicidio dopo una lite culminata in un accoltellamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Caltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia - CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno fermato un ghanese di 28 anni per tentato omicidio aggravato. Si legge su livesicilia.it