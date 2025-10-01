25esima Festa della caldarrosta ad Alatri

La 25esima edizione della Festa della Caldarrosta si terrà nella Contrada Castagneto di Alatri nei weekend dell'11-12-13 ottobre e 17-18-19 ottobre. Si tratta di un appuntamento gastronomico molto atteso in Ciociaria, che celebra il gusto autentico delle castagne arrostite.Il programmaVenerdì 11. 🔗 Leggi su Romatoday.it

