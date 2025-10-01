118esima Mostra del Bitto di Morbegno parola d' ordine qualità

È la più longeva, la più rappresentativa, la più apprezzata e la più imitata: sono tanti i primati della Mostra del Bitto, a cominciare dall'età, con i suoi 118 anni compiuti. L'appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 ottobre, a Morbegno, con un'edizione che mantiene inalterati i suoi canoni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

