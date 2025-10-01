10eLotto a Fiumicino gioca 4 euro e ne vince 30mila euro

Fiumicino, 1 ottobre 2025 Colpo di fortuna nel Lazio grazie al 10eLotto, che ha premiato due giocatori con vincite complessive superiori a 50.000 euro. La più alta – segnala Agimeg – è stata centrata a Fiumicino, in una ricevitoria di via Loano, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 30.000 euro grazie a una giocata da 4 euro che ha permesso di indovinare un “8” in modalità frequente. Un’altra vincita significativa è arrivata a Roma, in via Riparbella, dove sono stati vinti 20.001 euro con una giocata da 4 euro, grazie a un “9” in modalità frequente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it