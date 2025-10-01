100 Vendemmiale Sagra dell' uva e del vino a Capena

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di festa per celebrare un traguardo storico: il 100esimo anniversario del Vendemmiale di Capena.Un secolo di tradizioni, cultura popolare, musica e convivialità che ogni anno unisce la comunità e accoglie visitatori da tutta la regione.Il programmaVenerdì 3 ottobre – Aspettando il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vendemmiale - sagra

Marino, la Sagra dell'Uva compie 100 anni: con le sue «fontane che danno vino» è la più antica d'Italia - La sagra c'è dell'uva», cantava Ettore Petrolini intonando «Una gita a li Castelli» - Si legge su roma.corriere.it

Sagra dell’uva e un’amicizia che dura da sempre. “Io preparavo in casa torta di riso e crostata. E si ballava al castello” - E su com’era la sagra una volta e su come è adesso di potrebbe scrivere un libro. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 100 Vendemmiale Sagra Uva