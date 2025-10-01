1 ottobre è il giorno di ‘Un caffè per Corri la Vita’
Firenze, 1 ottobre 2025 – Oggi, 1 ottobre, in occasione della Giornata internazionale del caffè e primo giorno del Pinktober – l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno – i fiorentini avranno un motivo in più per gustare un buon espresso in uno dei locali che aderiscono all’iniziativa “ Un caffè per Corri la Vita ” e che ne esporranno la locandina. Contribuiranno infatti a sostenere le attività della Onlus che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta contro il tumore al seno. Alla promozione dell’iniziativa ha dato un contributo decisivo Ditta Artigianale, che sostiene l’evento con una generosa donazione, patrocinata da Confesercenti e Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - giorno
Almanacco del 1° ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
4 ottobre, San Francesco diventa giorno festivo nazionale dal 2026
Festa nazionale di San Francesco, il 4 ottobre diventa giorno festivo. Maggioranza esulta, ma c’è chi critica: “Un Paese con un debito pubblico che supera il 140% del Pil non può permettersi una festività in più”
Ai Nostri Angeli Custodi Oggi, due ottobre, un giorno santo, si onorano gli Angeli, un dolce canto. Ma nella nostra parrocchia, è chiaro e vero, che i nostri angeli sono qui, e li abbiamo molto vicini. Siete voi, nonni cari, con saggezza e bontà, la nostra guida sicu - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco del 1° ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Da arezzonotizie.it
Mercoledì 1 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il primo ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano. Riporta trevisotoday.it