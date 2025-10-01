1 ottobre è il giorno di ‘Un caffè per Corri la Vita’

Firenze, 1 ottobre 2025 – Oggi, 1 ottobre, in occasione della Giornata internazionale del caffè e primo giorno del Pinktober – l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno – i fiorentini avranno un motivo in più per gustare un buon espresso in uno dei locali che aderiscono all’iniziativa “ Un caffè per Corri la Vita ” e che ne esporranno la locandina. Contribuiranno infatti a sostenere le attività della Onlus che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta contro il tumore al seno. Alla promozione dell’iniziativa ha dato un contributo decisivo Ditta Artigianale, che sostiene l’evento con una generosa donazione, patrocinata da Confesercenti e Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

