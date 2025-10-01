?? SKY TG24 LIVE IN ROMA 17 Ottobre 2025 | Nobel Ministri e campioni al Teatro Villa Torlonia! ?

Torna Sky TG24 Live In! Il format rivoluzionario diretto da Fabio Vitale che porta l'informazione fuori dagli studi approda a Roma il 17 ottobre al suggestivo Teatro di Villa Torlonia, trasformato per un'intera giornata in studio televisivo.? LE SFIDE EPOCALI AL CENTRO DEL DIBATTITO: Crisi in Medio Oriente e conflitto russo-ucraino: i nuovi equilibri geopolitici Guerra dei dazi: ripercussion. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Sky TG24 Live In a Roma. Tra gli ospiti Andrea Abodi - In diretta dal Teatro di Villa Torlonia venerdì 17 ottobre torna nella capitale il format del canale all news ideato per portare il dibattito sul territorio.

Live In Roma 2025 - Insieme a ospiti nazionali e internazionali – protagonisti della politica, dell'economia e della cultura

