Zucche ghiande e foglie con i mattoncini | due pomeriggi di laboratori Lego a tema autunnale

Anche in ottobre, Lego, colori e creatività aspettano grandi e piccini con Romagna Lug a Le Maioliche di Faenza. Sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 16 alle 19, i mattoncini più famosi del mondo tornano al centro commerciale con laboratori a tema autunnale.Tra zucche, ghiande e foglie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: zucche - ghiande

Maestra in BlueJeans. Nicolas Godin · Les rues de Paris. Mandala d’Autunno – Un dolce passatempo creativo per i bambini Scopri i Mandala d’Autunno, disegni ispirati alle foglie che cadono, alle zucche, alle ghiande e ai colori caldi della stagione. Perfet - facebook.com Vai su Facebook

Decorazioni autunnali fai da te: come trasformare foglie, zucche e pigne in pura magia - Scopri come usare le pigne in autunno per creare decorazioni fai da te calde e originali: centrotavola, lanterne, fuoriporta e idee sorprendenti per tutta la casa. Da castellinews.it