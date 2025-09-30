Ztl in via Atenea prorogate le fasce orarie fino al 31 dicembre
La zona a traffico limitato in via Atenea resterà attiva con le attuali fasce orarie fino al 31 dicembre. Lo ha deciso la giunta comunale di Agrigento con apposita delibera.La proroga conferma le stesse modalità già adottate durante l’estate: dal lunedì al venerdì il divieto di transito scatterà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: atenea - prorogate
Ztl, la proroga dei permessi - Il Comune di Volterra proroga fino al 31 dicembre 2024 i permessi nel circuito della Ztl, senza ulteriore aggravio economico per i residenti. Lo riporta lanazione.it
Ztl Fascia Verde Roma, stop diesel Euro 5 a novembre 2026: nuova proroga della Regione - Auto e furgoni a diesel euro 5 potranno circolare nella Capitale ancora per un anno. Riporta ilmessaggero.it