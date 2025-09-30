Ztl in via Atenea prorogate le fasce orarie fino al 31 dicembre

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La zona a traffico limitato in via Atenea resterà attiva con le attuali fasce orarie fino al 31 dicembre. Lo ha deciso la giunta comunale di Agrigento con apposita delibera.La proroga conferma le stesse modalità già adottate durante l’estate: dal lunedì al venerdì il divieto di transito scatterà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: atenea - prorogate

