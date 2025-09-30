Il panorama dell’animazione Disney si arricchisce con l’attesa uscita di Zootropolis 2, il sequel del celebre film del 2016 che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo. Questo nuovo capitolo promette di riproporre le avventure dei personaggi principali, introducendo anche nuove figure e situazioni che manterranno alta l’attenzione degli appassionati. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali riguardanti la trama, il cast, la data di uscita e le modalità di visione del film. zootropolis 2: la trama del nuovo film disney. Il ritorno nel mondo di Zootropolis segna un momento importante per gli amanti della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zootropolis 2: trama dettagliata, data d’uscita in Italia e personaggi principali