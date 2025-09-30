Zootropolis 2 | Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer finale

Disney ha pubblicato un trailer finale per Zootropolis 2, che presenta tantissime nuove e divertenti scene tratte dal sequel animato, oltre a una nuovissima canzone originale, “Zoo”, interpretata dalla superstar del pop Shakira, che torna anche come voce di Gazelle. La storia si concentra sui poliziotti Judy Hopps ( Ginnifer Goodwin ) e Nick Wilde ( Jason Bateman ) che incontrano una misteriosa vipera, Gary De’Snake ( Ke Huy Quan ). Zootropolis 2 introduce Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby oltre a dare il bentornato anche a una serie di personaggi che hanno fatto il loro debutto nel film premio Oscar® Zootropolis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it