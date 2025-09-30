Zootropolis 2 | Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer finale
Disney ha pubblicato un trailer finale per Zootropolis 2, che presenta tantissime nuove e divertenti scene tratte dal sequel animato, oltre a una nuovissima canzone originale, “Zoo”, interpretata dalla superstar del pop Shakira, che torna anche come voce di Gazelle. La storia si concentra sui poliziotti Judy Hopps ( Ginnifer Goodwin ) e Nick Wilde ( Jason Bateman ) che incontrano una misteriosa vipera, Gary De’Snake ( Ke Huy Quan ). Zootropolis 2 introduce Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby oltre a dare il bentornato anche a una serie di personaggi che hanno fatto il loro debutto nel film premio Oscar® Zootropolis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: zootropolis - nick
Zootropolis 2 trailer esteso con Nick e Judy in azione
Zootropolis 2, Nick e Judy vanno in terapia nel trailer del sequel Disney
Zootropolis 2: nick e judy affrontano la terapia di coppia nel trailer
«Judy e Nick sono pronti a spingersi dove non sono mai stati prima, e non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa li aspetta». Disney ha pubblicato il primo teaser di Zootropolis 2, seguito molto atteso del film uscito nel 2016 che ha incassato oltre un miliard - facebook.com Vai su Facebook
Zootropolis 2, Nick e Judy non si fermano davanti a niente nel trailer finale https://bestmovie.it/news/zootropolis-2-nick-e-judy-non-si-fermano-davanti-a-niente-nel-trailer-finale/942230/… - X Vai su X
Zootropolis 2, Nick e Judy non si fermano davanti a niente nel trailer finale - Walt Disney Animation Studios ha diffuso in rete il trailer finale di Zootropolis 2 in arrivo nei cinema a novembre ... Scrive bestmovie.it
Judy Hopps e Nick Wilde si ribellano all'ordine nel trailer finale di Zootopolis 2 - I poliziotti alle prime armi dovranno salvare la città ancora una volta, anche se questa volta potrebbe essere da se stessa. Riporta gamereactor.it