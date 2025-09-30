Zootropolis 2 | Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer finale

Cinefilos.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney ha pubblicato un trailer finale per Zootropolis 2, che presenta tantissime nuove e divertenti scene tratte dal sequel animato, oltre a una nuovissima canzone originale, “Zoo”, interpretata dalla superstar del pop Shakira, che torna anche come voce di Gazelle. La storia si concentra sui poliziotti Judy Hopps ( Ginnifer Goodwin ) e Nick Wilde ( Jason Bateman ) che incontrano una misteriosa vipera, Gary De’Snake ( Ke Huy Quan ). Zootropolis 2  introduce Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby oltre a dare il bentornato anche a una serie di personaggi che hanno fatto il loro debutto nel film premio Oscar®  Zootropolis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zootropolis - nick

Zootropolis 2 trailer esteso con Nick e Judy in azione

Zootropolis 2, Nick e Judy vanno in terapia nel trailer del sequel Disney

Zootropolis 2: nick e judy affrontano la terapia di coppia nel trailer

zootropolis 2 nick judyZootropolis 2, Nick e Judy non si fermano davanti a niente nel trailer finale - Walt Disney Animation Studios ha diffuso in rete il trailer finale di Zootropolis 2 in arrivo nei cinema a novembre ... Scrive bestmovie.it

zootropolis 2 nick judyJudy Hopps e Nick Wilde si ribellano all'ordine nel trailer finale di Zootopolis 2 - I poliziotti alle prime armi dovranno salvare la città ancora una volta, anche se questa volta potrebbe essere da se stessa. Riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Zootropolis 2 Nick Judy