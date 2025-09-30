Anteprima del nuovo trailer di “Zootropolis 2” e dettagli sulla trama. La Disney ha rilasciato il trailer conclusivo di “Zootropolis 2”, sequel animato molto atteso, che svela numerose scene inedite e divertenti tratte dal film. Il video include anche una canzone originale intitolata “Zoo”, interpretata dalla celebre artista Shakira, che ritorna nel ruolo di Gazelle. Le novità nella narrazione e i personaggi principali. La storia si concentra sui protagonisti Judy Hopps, interpretata da Ginnifer Goodwin, e Nick Wilde, voce di Jason Bateman. I due agenti incontrano un nuovo personaggio misterioso, la vipera Gary De’Snake, doppiato da Ke Huy Quan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zootropolis 2: nick e judy affrontano i rettili nel trailer finale