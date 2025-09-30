Zootropolis 2 il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zootropolis 2, attesissimo sequel in arrivo il 26 novembre al cinema, si mostra con il trailer italiano definitivo, accompagnato da "Zoo", cantata da Shakira e scritta da lei con Ed Sheeran e Blake Slatkin. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

