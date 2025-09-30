Zootropolis 2 arriva nelle sale | misteri nuove voci e una colonna sonora da star
Colonna sonora di Ed Sheeran e Blake Slatkin. Nel nuovo trailer di Zootropolis 2 fanno il loro debutto in scena inediti personaggi e una misteriosa comunità di rettili. I giovani poliziotti Judy Hopps (doppiata in originale da Ginnifer Goodwin ) e Nick Wilde (voce originale di Jason Bateman ) si trovano infatti faccia a faccia con Gary De’Snake, un serpente velenoso interpretato dal premio Oscar Ke Huy Quan. Il film è diretto dal team premiato con l’Academy Award composto da Jared Bush (oggi chief creative officer di Disney Animation) e Byron Howard, con produzione affidata a Yvett Merino. La colonna sonora promette di diventare un nuovo fenomeno pop: il singolo “Zoo”, scritto da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira (anche tra i produttori), sarà disponibile dal 10 ottobre. 🔗 Leggi su 361magazine.com
