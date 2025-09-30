Il panorama delle produzioni animate di Disney si caratterizza per un approccio che privilegia la qualità e l’attesa tra una pellicola e l’altra, anche quando si tratta di sequel molto attesi. Recentemente, Jared Bush, Chief Creative Officer di Disney e co-regista di Zootopia 2, ha spiegato le motivazioni dietro il lungo intervallo temporale tra il successo del primo film e l’arrivo del secondo. Questo approfondimento rivela come la strategia della casa di produzione sia più articolata rispetto alle semplici tempistiche di uscita. la gestione dei tempi nelle produzioni animate disney. il ruolo della passione dei registi e degli autori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zootopia 2: perché ci sono nove anni tra il primo film e il sequel