Zodiac Palermo astrale passeggiata raccontata sulle tracce dell’antico legame tra l’uomo e il cosmo | appuntamento l' 11 ottobre
Una passeggiata raccontata sulle tracce dell’antico legame tra l’uomo e il cosmo: una lettura astrale della “città felice”, così come fu ripensata tra XVI e XVII secolo, in un tempo sospeso tra crisi e rivelazione, quando scienza e astrologia, zodiaco e alchimia, arte e visione si intrecciavano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
