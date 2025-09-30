Zio Pino mi insegnava a fare il rap
N on è un anniversario né una ricorrenza, e forse proprio per questo il gesto ha colpito ancora di più. Clementino ha scelto di sorprendere i suoi follower condividendo un video inedito insieme a Pino Daniele. Un documento intimo, girato in studio, che mostra l’indimenticabile cantautore e chitarrista napoletano mentre insegna al rapper come dare ritmo e forma al suo brano rap. Poche immagini bastano a raccontare un legame speciale, nato negli ultimi anni di vita del bluesman – scomparso improvvisamente il 4 gennaio 2015 – e rimasto inciso nel cuore dell’artista campano. Moda uomo: i rapper sono le nuove icone di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
