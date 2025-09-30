Zielinski a Sky | Le qualità ci sono per arrivare in fondo in tutte le competizioni!
Zielinski a Sky ha mostrato grande entusiasmo a seguito della vittoria per 3-0 in Inter-Slavia Praga: le parole del centrocampista nerazzurro. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria netta per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. Il polacco, che ha preso parte alla partita dal primo minuto, ha sottolineato la qualità della squadra e l’obiettivo di andare lontano in tutte le competizioni, pur riconoscendo che non sarà facile. OBIETTIVI – «Noi le qualità le abbiamo per arrivare in fondo in tutte le competizioni, cercheremo di farlo e proveremo a vincere». 🔗 Leggi su Internews24.com
