Zhegrova Juve Tudor ha un piano preciso per Villarreal e Milan | ecco come verrà impiegato l’esterno kosovaro Tutti gli aggiornamenti

30 set 2025

Zhegrova Juve, il kosovaro e Conceicao sono pronti a dividersi i minuti tra Champions e campionato: uno titolare, l’altro a gara in corso. Due talenti da gestire, due armi da utilizzare con intelligenza per il doppio, ravvicinato impegno.  Igor Tudor  ha studiato un piano preciso per  Edon Zhegrova  e  Francisco Conceicao  in vista delle cruciali sfide contro  Villarreal  e  Milan. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’idea del tecnico è quella di alternare i due giocatori, una vera e propria staffetta per garantire 90 minuti di fantasia e imprevedibilità. Zhegrova Juve: la gestione del doppio impegno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

