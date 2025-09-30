Zhegrova Juve Tudor ha un piano preciso per Villarreal e Milan | ecco come verrà impiegato l’esterno kosovaro Tutti gli aggiornamenti
Zhegrova Juve, il kosovaro e Conceicao sono pronti a dividersi i minuti tra Champions e campionato: uno titolare, l'altro a gara in corso. Due talenti da gestire, due armi da utilizzare con intelligenza per il doppio, ravvicinato impegno. Igor Tudor ha studiato un piano preciso per Edon Zhegrova e Francisco Conceicao in vista delle cruciali sfide contro Villarreal e Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea del tecnico è quella di alternare i due giocatori, una vera e propria staffetta per garantire 90 minuti di fantasia e imprevedibilità. Zhegrova Juve: la gestione del doppio impegno.
Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati
Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto
Zhegrova Juve: contatti per l’esterno del Lille, può essere un’opzione per la fine del mercato. Novità importanti nelle gerarchie di Comolli
Zhegrova Juve, Tudor esalta così l'esterno: «È appena arrivato ma ha qualità». Poi svela questo sulla sua gestione in futuro - Zhegrova Juve, il tecnico spiega la gestione del kosovaro: il suo inserimento è graduale a causa del lungo stop e dei tanti impegni Pochi minuti in campo, ma una grande fiducia per il futuro.
Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi: ecco come sta andando il recupero dell'esterno - Le ultimissime novità dette da Tudor sull'esterno bianconero Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l'Atalanta, l'allenatore de ...