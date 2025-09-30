Zhegrova Juve, il kosovaro e Conceicao sono pronti a dividersi i minuti tra Champions e campionato: uno titolare, l’altro a gara in corso. Due talenti da gestire, due armi da utilizzare con intelligenza per il doppio, ravvicinato impegno. Igor Tudor ha studiato un piano preciso per Edon Zhegrova e Francisco Conceicao in vista delle cruciali sfide contro Villarreal e Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea del tecnico è quella di alternare i due giocatori, una vera e propria staffetta per garantire 90 minuti di fantasia e imprevedibilità. Zhegrova Juve: la gestione del doppio impegno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, Tudor ha un piano preciso per Villarreal e Milan: ecco come verrà impiegato l’esterno kosovaro. Tutti gli aggiornamenti