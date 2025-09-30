Zen esce dal carcere e torna a casa | Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita La grazia di Mattarella l' abbraccio con la moglie e il brindisi

CITTADELLA - Massimo Zen è uscito dal carcere oggi, martedì 30 settembre, poco dopo le 18. Fuori dal penitenziario, l'abbraccio con la compagna e alcuni amici.

