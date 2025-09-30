Zen esce dal carcere e torna a casa | Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita La grazia di Mattarella l' abbraccio con la moglie e il brindisi

Ilgazzettino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTADELLA - Massimo Zen è uscito dal carcere oggi, martedì 30 settembre, poco dopo le 18. Fuori dal penitenziario, l'abbraccio con la compagna e alcuni amici. Ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

zen esce dal carcere e torna a casa ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita la grazia di mattarella l abbraccio con la moglie e il brindisi

© Ilgazzettino.it - Zen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la moglie e il brindisi

In questa notizia si parla di: esce - carcere

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «In carcere si entra colpevoli e si esce criminali»

Esce di casa e danneggia con una spranga auto e porte di abitazioni: dai domiciliari al carcere

L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere: disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello

zen esce carcere tornaZen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la compagna e il brindisi - Massimo Zen è uscito dal carcere oggi, martedì 30 settembre, poco dopo le 18. Segnala msn.com

zen esce carcere tornaZen torna a casa dopo 2 anni e 4 mesi di carcere: «Ho baciato mia moglie e brindato con una Coca Cola. Oggi sono felice e domani lo sarò ancora di più» VIDEO - Massimo Zen è tornato nella sua casa di Cittadella dopo essere stato rilasciato dal carcere di Verona in seguito alla grazia ricevuta dal presidente Sergio Mattarella. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Zen Esce Carcere Torna