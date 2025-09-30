Zen esce dal carcere e torna a casa | Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita La grazia di Mattarella l' abbraccio con la compagna e il brindisi

Ilgazzettino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTADELLA - Massimo Zen è uscito dal carcere oggi, martedì 30 settembre, poco dopo le 18. Fuori dal penitenziario, l'abbraccio con la compagna e alcuni amici. Ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

zen esce dal carcere e torna a casa ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita la grazia di mattarella l abbraccio con la compagna e il brindisi

© Ilgazzettino.it - Zen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la compagna e il brindisi

In questa notizia si parla di: esce - carcere

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «In carcere si entra colpevoli e si esce criminali»

Esce di casa e danneggia con una spranga auto e porte di abitazioni: dai domiciliari al carcere

L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere: disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello

zen esce carcere tornaZen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la compagna e il brindisi - Massimo Zen è uscito dal carcere oggi, martedì 30 settembre, poco dopo le 18. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Zen Esce Carcere Torna