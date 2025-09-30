Zelensky | L' Ucraina può aiutare l' Europa a proteggersi dai droni
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina può aiutare l'Europa a contrastare le incursioni dei droni. E si è offerto di assistere la Polonia, la Danimarca e gli altri paesi che sono stati vittime di incursioni di velivoli senza pilota non identificati, suggerendo che alcuni di questi potrebbero essere stati lanciati dal Mar Baltico. Intervenendo a un forum sulla sicurezza a Varsavia, Zelensky ha sottolineato come l'Ucraina possa aiutare "la Polonia e i nostri partner a costruire uno scudo congiunto e realmente affidabile contro le minacce aeree russe". L'esercito di Kiev "può contrastare tutti i tipi di droni e missili russi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: zelensky - ucraina
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
La verità è che l’Ucraina sta perdendo la guerra e Zelensky ha una sola arma per non finire politicamente impallato: trascinare l’Occidente in una guerra diretta con la Russia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/propaganda e iscrivetevi - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta risposta di Trump - X Vai su X
Il discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace" - Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni dalla Rus ... Lo riporta ilfoglio.it
Guerra Ucraina Russia, Putin: Zelensky può incontrarmi a Mosca. Kiev: Inaccettabile - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere disposto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a patto che l’incontro sia "ben preparato". tg24.sky.it scrive