Zelensky | L' Ucraina può aiutare l' Europa a proteggersi dai droni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina può aiutare l'Europa a contrastare le incursioni dei droni. E si è offerto di assistere la Polonia, la Danimarca e gli altri paesi che sono stati vittime di incursioni di velivoli senza pilota non identificati, suggerendo che alcuni di questi potrebbero essere stati lanciati dal Mar Baltico. Intervenendo a un forum sulla sicurezza a Varsavia, Zelensky ha sottolineato come l'Ucraina possa aiutare "la Polonia e i nostri partner a costruire uno scudo congiunto e realmente affidabile contro le minacce aeree russe". L'esercito di Kiev "può contrastare tutti i tipi di droni e missili russi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

