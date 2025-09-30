Zelensky | Centrale di Zaporizhzhia in emergenza da sette giorni situazione critica | Polonia arrestato un ucraino arrestato per le esplosioni al gasdotto Nord Stream
Il Cremlino: "La Germania è da tempo indirettamente coinvolta nella guerra". Il presidente ucraino agli alleati: "Serve uno scudo comune contro gli attacchi russi".
Ucraina: Zelensky, 'situazione critica, centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana'
Bisogna essere un criminale per bombardare una centrale nucleare!
Zelensky,centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori.
Ucraina: Zelensky, 'situazione critica, centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe, è stata scollegata dalla rete elettrica ucr ...