Zelensky | A Zaporizhzhia la situazione è critica la centrale è in emergenza da 7 giorni

« La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori». Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale. «È il settimo giorno ormai e, tra l’altro, non era mai successo prima, che la centrale nucleare di Zaporizhia è in stato di emergenza. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica», ha affermato. La centrale riceve elettricità da generatori diesel ma uno di questi è già fuori uso, spiega il leader ucraino. 🔗 Leggi su Open.online