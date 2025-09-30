Zanetti il commovente messaggio per la morte del padre | Mi fa male l’anima ma sarai nel mio cuore per sempre – VIDEO

Zanetti, il messaggio social del vicepresidente dell’Inter per la morte del padre: «Mi fa male l’anima, ma sarai nel mio cuore per sempre». Un dolore profondo ha colpito la famiglia dell’ Inter e di Javier Zanetti, storico capitano nerazzurro e attuale vicepresidente del club. È venuto a mancare Rodolfo Zanetti, padre di Javier, una figura che ha sempre rappresentato un pilastro di valori e affetto per il figlio e la sua famiglia. La notizia della sua scomparsa, giunta nelle scorse ore, ha suscitato grande commozione in Italia e in Argentina, dove Zanetti è da sempre un esempio di serietà e leadership, tanto dentro quanto fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

