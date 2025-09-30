Zaino sospeso in aiuto per le famiglie in difficoltà | raccolto un quintale di materiale didattico

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa ‘Zaino sospeso’, promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con la Caritas diocesana, ha fatto registrare un primo importante risultato con un quintale di materiale didattico raccolto. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie bisognose ad affrontare, in un momento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zaino - sospeso

Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri

Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà

Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'

zaino sospeso aiuto famiglieZaino sospeso – il Lions Club di bracciano Anguillara Monti Sabatini e le famiglie del territorio. - Con la raccolta del materiale scolastico della parrocchia di Manziana si è conclusa l'iniziativa dei Lions Zaino sospeso ... Si legge su lagone.it

Aiuto per le famiglie in difficoltà, a Treviglio «zaino sospeso» con i Lions - Aiutare le famiglie in difficoltà garantendo ai loro figli un adeguato e completo corredo scolastico, assicurando così il diritto allo studio a bambini e ragazzi, permettendo di sostenerne il carico. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zaino Sospeso Aiuto Famiglie