Tutto pronto per la seconda stagione in Superlega per la Yuasa Battery Grottazzolina. Un sogno conquistato passo dopo passo partendo dalla serie C quasi venti anni fa. In panchina, da allora, Massimiliano Ortenzi che ha creduto in questo sogno fin dal primo momento. «È un mix di orgoglio, responsabilità ed entusiasmo – sottolinea il coach –. L’orgoglio di essere tra i grandi e da protagonisti. La responsabilità di rappresentare un territorio che ci sostiene con forza. E soprattutto l’entusiasmo che dovrà guidarci per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili». Il raduno è iniziato a ranghi ridotti complici gli impegni internazionali di alcuni atleti, ma con la voglia di continuare a mantenere un posto in prima fila nel volley nazionale con tutto l’entusiasmo che Grottazzolina e l’intero territorio sanno trasmettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, coach Ortenzi «Orgoglio e responsabilità»