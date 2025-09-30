YouTube pagherà 24,5 milioni a Trump per la sospensione del canale dopo il 6 gennaio
YouTube ha accettato di pagare 24,5 milioni di dollari per chiudere la causa intentata da Donald Trump nel 2021, dopo la sospensione del suo canale in seguito all’ assalto al Congresso del 6 gennaio. L’ex presidente aveva accusato la piattaforma e il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai, di abuso di potere e di aver limitato la libertà di espressione politica. YouTube aveva difeso la decisione sostenendo che i video di Trump incitassero alla violenza, culminata con l’aggressione alla principale istituzione americana. Con l’accordo di patteggiamento, la causa è stata archiviata. Le altre cause di Trump contro i colossi dei media. 🔗 Leggi su Lettera43.it
