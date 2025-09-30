Youth Music Festival | il programma 2025

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Alexey Stadler, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Gioacchino Starace e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: youth - music

Tra gli eventi segnalati questa settimana, la mostra "Jacopo Benassi Libero!" a Genova, "Mittelfest" a Cividale del Friuli (Udine), "Youth! Argentario" a Porto Santo Stefano (Grosseto) e "Lerici Music Festival"

Al via la VI edizione di “Youth Music Festival”

Youth Music Fest. Le star under 35 della musica

Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere lo «Youth Music Festival», al via la VI edizione - Dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestra giovanili del territorio ... Scrive msn.com

youth music festival programmaYouth Festival: le giovani promesse della musica classica al teatro Petrarca di Arezzo - Le giovani promesse della musica classica internazionale protagoniste della sesta edizione dello Youth Music Festival, la rassegna diretta dal violinista Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che dal 4 ... Da corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Youth Music Festival Programma